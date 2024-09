La Festa dello Sport. Le proposte dal judo al volley

Giornata ricca di eventi al Centro Sportivo “Indrigo“ di via Europa grazie alla “Festa dello Sport 2024“, evento ormai fisso e consolidato, con l’obiettivo, oltre a quello di essere un momento di aggregazione, di avvicinare i cittadini di ogni fascia di età allo sport e di dare visibilità alle associazioni che operano nel territorio. Il via alle 14.30 con l’apertura al pubblico dell’evento, alle 16 ci sarà un momento di presentazione delle associazioni sportive locali e alcune esibizioni degli atleti; sarà inoltre possibile sperimentare le varie discipline sportive proposte tra cui atletica leggera, baseball, softball, calcio, ginnastica artistica, judo, karate, pallavolo, pallacanestro, vela. Non mancheranno il tennis, la ginnastica acrobatica e lo sport inclusivo. Sono previsti anche giochi e laboratori per bambini e famiglie. La manifestazione si concluderà, dopo la premiazione alle 20 del campione di nuoto pinnato Luca Zanni, con il concerto del gruppo “Azione Mutande“ (foto) alle 20.30. Zanni, 50 anni, atleta della Nps Varedo ma residente a Bovisio, ha fatto il pieno di medaglie ai Campionati italiani master velocità di nuoto pinnato a maggio, specialità in cui gareggia ormai da diversi anni con risultati eccellenti anche a livello mondiale. Per tutto il pomeriggio sarà attivo punto ristoro, con la possibilità di gustare gelato artigianale e di cenare. In caso di maltempo l’evento sarà sospeso.

Veronica Todaro