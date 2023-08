La Festa del Fuori Gp a Monza: Show, Concerti e Attrazioni

di Cristina Bertolini

Giocoleria, acrobatica, danza e cirque nouveau accoglieranno alla stazione chi sceglierà di raggiungere Monza in treno per assistere al Gran Premio di Formula 1. Sarà il “Welcome Monza show“ per turisti e sportivi, che terrà compagnia anche nell’attesa del treno per ripartire.

Ad aspettare i viaggiatori dalle 16.30 di giovedì, fino alle 19.30 della domenica di gara il 3 settembre, il circo di Cederna Big top Monza e Bungee Fly dance Company di Cologno.

"Big Top offrirà un laboratorio di circo, in diverse fasce orarie, fra giocoleria, acrobalance e equilibrismo: dai bimbi di 3 anni, genitori e nonni – assicura la presidente Alessandra Veronese – tutti potranno trovare un’attività adatta a loro". Bungee Fly porterà invece due minishow da 20 minuti ciascuno: "Il primo è quasi favola di una bimba accompagnata in un mondo fantastico da un trampoliere che introduce un ventaglio di coreografie a tema circense – racconta la direttrice artistica Camilla Lucchina – il secondo è uno spettacolo più futuristico, proposto da 6 ragazzi tra cui la coreografa Ilaria Angelicchio con cerchi e sfere colorate su musica disco e urban".

Lo spettacolo continua in piazza Trento e Trieste, con quattro giornate di musica di Radio Number One. Sul palco principale di MonzaFuoriGP2023 si alterneranno talk show con ospiti esclusivi del mondo dello sport e dei motori e concerti. Giovedì sera sarà il momento della Zurawski Band con lo spettacolo “Millennium Star“, venerdì Andy dei Bluvertigo and The Bowieness omaggeranno il Duca Bianco, mentre Giuseppe Ravazzolo, frontman di Live Queen Tribute Band, eseguirà i brani dell’intramontabile Freddie Mercury. Sabato la città ospiterà una tappa del tour di Giusi Ferreri, che presenterà live i brani del suo ultimo album “Cortometraggi“ e tutti i suoi successi.

Ferrari in piazza con il Team Rosso Corsa e area bimbi, mentre sotto l’Arengario oarriveranno i celebri marchi LEGO® e Nintendo, mentre la Polizia di Stato condurrà attività ludiche di educazione stradale. In via Vittorio Emanuele II, l’associazione Monza Auto Moto Storiche, con Ferrari storiche e Vespa Club di Monza scenderanno in piazza con i modelli che hanno scritto la storia. Per un aperitivo in un luogo raccolto, l’ideale è piazza Carrobiolo, dove ogni sera si esibiranno ensemble di jazz. Altro polo di attrazione, i Boschetti reali, dove sarà allestito il Barlegend Redbull Village, con delizie gastronomiche da ogni parte del mondo e DjSet. Street food e musica in piazza Cambiaghi e spettacoli nei quartieri: al Centro civico Triante l’artista comica Maria Pia Timo con il suo graffiante show “Corpo“. In piazza Sandro Pertini visitatori e passanti saranno intrattenuti e coinvolti dalle esibizioni estemporanee dell’ensemble danzante “Quelli di Via Oldrado“, specialisti del genere Lindy Hop dalla New York degli anni ‘20.