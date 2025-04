La febbre “rosa” è alle stelle per l’arrivo del Giro d’Italia

Ormai manca solo un mese all’evento dell’anno per Cesano Maderno. La data scritta in rosso sul calendario già da tempo, prima ancora dell’ufficializzazione avvenuta a gennaio, è quella del 29 maggio, quando in città ci sarà un arrivo di tappa del Giro d’Italia 2025. La frazione è la 18esima, quella che partirà da Morbegno e scenderà fino a Cesano Maderno, dove la carovana rosa percorrerà per due volte un circuito cittadino prima di passare sotto lo striscione del traguardo in corso Roma. Da settimane fervono i preparativi su più livelli. Perché Cesano Maderno ha deciso di scommettere forte su questo evento, come occasione di promozione nazionale e internazionale. Un appuntamento per il quale l’amministrazione comunale, che ha sottoscritto un accordo da 244mila euro con la società organizzatrice, ha raccolto numerose sponsorizzazioni e ora punta al più vasto coinvolgimento possibile di pubblico e associazioni. Già si sono svolti alcuni eventi tematici, in particolare per la promozione dell’uso della bicicletta in città, con l’inaugurazione anche di nuove piste ciclabili.

Dal 2 maggio Palazzo Borromeo, le vetrine e i balconi della città si coloreranno di rosa: il palazzo storico verrà illuminato con il colore tradizionale del Giro e tutti i proprietari di negozi e abitazioni sono stati invitati a collaborare nelle decorazioni. Il 6 maggio ci sarà la Camminata in rosa delle scuole dell’infanzia nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo, poi si susseguiranno incontri, presentazioni e mostre fino al grande giorno, quando la città sarà meta di migliaia di appassionati di ciclismo.

Ga.Bass.