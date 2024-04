La favola Forti e Liberi. Cinque titoli regionali e un doppio argento. Il volo delle ginnaste

Vola la Ginnastica della Forti e Liberi. A cinque giornate dalla fine del campionato Csen, le atlete monzesi hanno già messo in bacheca 5 titoli regionali e 2 argenti. Sono quattro le ginnaste che si sono qualificate in Eccellenza 1 (Chiara Vimercati argento regionale Ja, Vittoria Fortezza argento regionale Ab, Daria Maderna 6 Ja in Regione e Bianca Pagani) e hanno staccato il pass per i campionati italiani di Cesenatico che si svolgeranno dal 25 maggio al 2 giugno. Dopo i tre titoli regionali di Acrobat 1 Livello (Allieve A, B e Junior A) anche le 7 individualiste si piazzano nei primi posti della classifica, oltre 500 le partecipanti delle diverse categorie. Sabato sono scese sul parterre le Allieve A, Viola Colombo e Anna Bloise: Viola ha vinto l’oro e dopo la seconda gara è stata incoronata campionessa Regionale, Anna ha vinto l’argento. Le due ginnastine Fel non hanno commesso errori. Per le Allieve B, bronzo per Chiara Nannipieri, quinta Mia Colombo e settima Mia Mocenighi. Domenica la Junior B: Irene Cattani ha conquistato il titolo di campionessa regionale di categoria.

Mentre Camilla Pierdicchi, che ha gareggiato per la categoria Junior B, si è qualificata al quarto posto. Tutte e 7 hanno staccano il biglietto per i campionati nazionali. Manca la seconda gara delle Cup di squadra, dove nella prima prova le junior B hanno vinto, le allieve A si sono classificate terze e seste le allieve B. Per la Specialità, Penelope Ivanic che ha preso l’oro nella prima gara deve riconfermare il risultato oggi a Villasanta, con lei Sara Mariani (quarta) e Michela Petrosillo, quinta ma oro al trampolino e alle parallele. Il 4 maggio a Mortara in gara le allieve 2 livello Kumali Metaramba (campionessa italiana) attualmente argento regionale e Sonia Zorzenone, terza in regione: dovranno essere perfette per migliorare la loro qualificazione regionale per puntare alto nella finale nazionale. A metà maggio ultima gara a squadre Acrobat con le Allieve A che hanno vinto la prima prova e le Junior B.

"Siamo entusiasti delle performance delle nostre ginnaste – ammette il presidente della Forti e Liberi, Alessandro Riva –. Tecnicamente stiamo crescendo molto e stiamo raccogliendo tanti risultati, il merito va anche al nostro staff. Il nostro impegno sarà quello di riuscire a realizzare una struttura adeguata al loro talento, degno anche di un’importante città come Monza, che ne è sprovvista". Ma adesso l’attenzione è concentrata sulla gara di questo fine settimana a Villasanta, dove la squadra Junior Cup e le 3 ginnaste (Penelope Ivanic ( 1) Sara Mariani (4) e Michela Petrosillo (4) di Specialità individuale, dovranno essere perfette per un posto d’onore sul podio regionale.