La favola di Aladdin e il canto di Natale

Due favole per bambini e famiglie trasformate in musical e in uno spettacolo teatrale. Le vicende di Aladdin e quelle del più celebre racconto dickensiano in scena nel fine settimana. Doppio appuntamento con le rappresentazioni per i più piccoli a Biassono e Besana. Domenica alle 16 al cineteatro Santa Maria di via Segramora a Biassono la compagnia Attori in corso proporrà il musical “Notti d’Oriente, tra sabbia e magia“, uno spettacolo fatto di musica, canto e recitazione la cui storia è ispirata ad “Aladino e la lampada meravigliosa“. L’appuntamento fa parte della rassegna “Santa Maria Kids“, che proseguirà poi domenica 22 dicembre con gli attori di Gaidaros Teatro che interpreteranno “Sogno di Natale“, liberamente ispirato ad “A Christmas Carol“ di Charles Dickens. Il 19 gennaio sarà la volta di “Missione Emozioni“, il 23 febbraio del musical “La ricarica dei 101“ e il 23 marzo di “Raperonzolo“. Biglietti d’ingresso dai 6 agli 8 euro per i bambini, dai 10 ai 12 euro per gli adulti, acquistabili su www.cineteatrobiassono.org.

Al cineteatro Edelweiss di piazza Cuzzi a Besana, invece, sempre domenica alle 16.30 gli attori di Ditta Gioco Fiaba (nella foto) saranno protagonisti de “Il Canto di Natale“, un testo di Massimiliano Zanellati liberamente tratto dall’opera omonima di Dickens, racconto fantastico sulla conversione dell’arido e tirchio Ebenezer Scrooge ai valori dell’amicizia e del buon cuore, dopo la visita da parte di tre spettri. Biglietto 8 euro, 6 euro per gli under 12. Prevendite su www.edelweissbesana.com.