La fantasia si mette in vetrina. Un Arengario di mattoncini

L’originale è a poche decine di metri, ma ormai i monzesi ci hanno fatto l’abitudine. Ad attirare la curiosità è la copia in miniatura. Un Arengario in scala realizzato interamente con i Lego. Un’opera d’arte in bella mostra nella vetrina del negozio dei mattoncini più famosi al mondo. Oggetto dei desideri nelle letterine per Babbo Natale. All’interno del negozio, un mondo di costruzioni, mini villaggi di tutto il mondo, le ambientazioni della saga di Harry Potter, Star Wars. E ancora modellini Ferrari e McLaren e dell’universo Marvel con i suoi supereroi. "Sono appassionato di Lego da sempre e da quando ricopro il ruolo di amministratore delegato di Percassi Retail, con Lego abbiamo cercato la migliore strategia di sviluppo in Italia – racconta Matteo Morandi –. Era da tempo che volevo portare Lego a Monza e in Brianza. Abbiamo cercato molto la location giusta, occorreva un posto di grande prestigio e visibilità e l’abbiamo trovato in via Carlo Alberto". E poi, "Monza è la mia città, quindi ci tengo anche a perseguire lo scopo sociale che, peraltro, è nelle corde di Lego Foundation, impegnata in progetti sociali e ambientali".

Per questo Morandi ha aderito subito all’iniziativa del Carlo Alberto District, per cui ha offerto l’albero di Natale della solidarietà e nei giorni scorsi, Lego ha regalato 50 scatole di costruzioni ad altrettanti ragazzi meno fortunati seguiti dalla Rete Tiki Taka. Tante le novità nello store di via Carlo Alberto, pensate per esaudire i desideri dei fan del mattoncino. Si trova anche il “Pick a brick wall!“, uno spazio che permette agli appassionati di liberare la loro creatività e la possibilità di realizzare la loro “mini figure“ personalizzata, una specie di avatar Lego grazie all’apposita torre “Build a mini“. Si aggiungono tanti tavoli da gioco e schermi digitali per un’esperienza sempre più immersiva e coinvolgente. La mission del gruppo Lego, infatti, è di ispirare e sviluppare i costruttori del futuro, attraverso il potere del gioco, consentendo ai bambini di costruire e ricostruire tutto ciò che possono immaginare.

C.B.