"La domanda di appartamenti supera l’offerta"

Non solo la crisi economica al centro dell’emergenza casa. "Il tema vero - sottolinea Dino Pavesi, referente Cisl sindacato inquilini - è che la domanda di case supera l’offerta -. Negli anni Cinquanta e Sessanta c’erano numerosi piani pubblici. Mentre oggi manca un intervento massiccio da parte dello Stato". Fra i casi segnalati da Caritas, quello di un ragazzo nigeriano con regolare contratto di lavoro: nel periodo tra la scadenza del primo permesso di soggiorno e il rinnovo, come spiega don Augusto Panzeri, responsabile Caritas decanale, fatica a trovare casa perché i proprietari non si fidano ad affittare. Sul fronte comunale si occupa del tema l’Agenzia per l’abitare: affitti a canone concordato, bando per la formazione di graduatorie per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, contributi di solidarietà e contributi per la morosità incolpevole.

"I temi aperti - spiega l’assessore a Partecipazione e Politiche abitative, Andreina Fumagalli - riguardano sicuramente la diffidenza verso i potenziali inquilini fragili, oltre al problema di riadattare appartamenti non più usati per cui è necessario muovere risorse e competenze efficaci. Spesso i proprietari non sanno a chi affidarsi. C’è poi un problema relazionale: facciamo fatica a incontrare i proprietari di case. L’Agenzia per l’abitare, al Centro civico Libertà, ha una banca dati per l’incontro domanda/offerta di immobili. Pensiamo a un fondo di garanzia per tutelare i proprietari. Il problema dell’abitare esiste a Monza da 60 anni, ma ora è scoppiato a causa dei salari non più in grado di coprire gli affitti".

C.B.