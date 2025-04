La corsa di Giacomo. Una maratona per il Centro Verga

Ha fruttato 45mila euro la maratona dei 324 runner e 6 maratoneti che domenica hanno scelto di correre la Milano Marathon in favore della Fondazione Maria Letizia Verga e del progetto “GRANDE“: costruire a Monza la torre della ricerca, per riuscire a trovare soluzioni diagnostiche e terapeutiche sempre più efficaci per la cura di leucemie e linfomi infantili.

Grande protagonista Giacomo Penno, in cura al Centro Verga, che è riuscito a correre tutti i 42 chilometri della maratona accompagnato da 32 volontari tra genitori, medici, personale e sostenitori del progetto Sport Therapy della Fondazione. Si sono alternati in otto staffette, sostenendo la sua carrozzina da gara.

"A fine percorso ero stanchissimo, ma la consapevolezza di essere riuscito a raggiungere il mio obiettivo, tagliando il traguardo - dichiara Giacomo - mi ha ripagato da tutte le fatiche".

C.B.