La cooperativa all’Anac per il bando

Non c’è pace per La Speranza. La cooperativa che da oltre 40 anni si occupa (anche) del trasporto dei disabili e degli anziani è di nuovo nell’occhio del ciclone. Dopo il ricorso al Tar presentato (ma perso) dalla coop sul bando di accreditamento indetto dal Comune di Villasanta nel 2022 che aveva visto esclusa la Speranza, adesso arriva la segnalazione del Comune all’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. Per una presunta presentazione di documentazione falsa al bando. "Si tratta di una dovuta segnalazione di falsa dichiarazione rispetto al possesso dei requisiti richiesti dal bando; in particolare, quello di essere cooperativa sociale di tipo “A” - fa sapere il Comune -. Non si tratta di una scelta discrezionale, ma di una procedura amministrativa prevista dalla legge. Se non venisse effettuata, il responsabile del procedimento commetterebbe il reato di omissione di atti d’ufficio".

Ma dalla cooperativa arriva la replica e l’autodenuncia a titolo personale che domenica Erminio Varisco, socio della cooperativa, ha inviato in Comune come corresponsabile della presunta falsa dichiarazione. "Abbiamo presentato la domanda sul modulo predisposto dal Comune senza apportare modifiche. Quando è uscito il bando, che comunque ci escludeva a priori perché non eravamo cooperativa di tipo A, il nostro legale ha scritto al Comune comunicando che la cooperativa avrebbe comunque presentato la domanda, ritenendo illegittima l’esclusione".

B.Api.