La compagnia dei Geniattori porta a teatro Lady Scrooge per aiutare le famiglie povere

Oggi al Teatro Binario 7 di Monza andrà in scena “Lady Scrooge – A Christmas Carol“, rappresentazione teatrale del celebre racconto di Charles Dickens. Si tratta di uno spettacolo benefico realizzato dalla compagnia dei Geniattori di Monza, il cui ricavato andrà in beneficenza alla società San Vincenzo De’ Paoli di Monza. La recita cambia il ruolo del protagonista del racconto dickensiano Ebenezer Scrooge in una controparte femminile, con alcuni altri adattamenti e modifiche di ambientazioni e personaggi. Il biglietto è al costo di 12 euro e si può prenotare sul sito eventbrite.it.