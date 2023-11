La clinica dei pazienti speciali. In vent’anni 12mila prestazioni

Cresce e si arricchisce la Clinica Odontoiatrica dell’Ospedale San Geraredo, diretta dal professor Marco Baldoni che in vent’anni di attività ha erogato oltre 12mila prestazioni, di cui il 10% in sala operatoria. Accanto alla normale attività operativa assistenziale, rientrata a regime dopo il periodo pandemico, la Clinica si sta specializzando sempre più nel trattamento delle patologie orali nei pazienti con disabilità, in età pediatrica e adulta.

Attività che si svolgono sia in ambulatorio sia in sala operatoria, a seconda della gravità del caso e della collaborazione del paziente. Se ne è parlato ieri durante il congresso dal titolo “Approccio olistico in ambito odontoiatrico nel Paziente con Bisogni Speciali” a cui è intervenuta anche il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza, dalla Fondazione Irccs San Gerardo e dalla Clinica Odontoiatrica Università Milano Bicocca. "Insieme al Ministro della Sanità Orazio Schillaci - ha detto l’onorevole Locatelli - stiamo cercando di portare all’attenzione il tema delle cure per i disabili, l’adeguata assistenza a loro e alle loro famiglie, affinché si istituisca un tavolo di lavoro sulle linee guida da diffondere su tutto il territorio nazionale, per la presa in carico avanzata dei pazienti con disabilità intellettiva e relazionale". Il programma clinico scientifico si è articolato sulle problematiche odontoiatriche, affrontate in maniera interdisciplinare con i professionisti che si occupano del bene dei pazienti con bisogni speciali in età pediatrica, adulta e geriatrica. Il lavoro di squadra in stile brianzolo attecchisce con successo anche in ospedale.

Il dottor Marcello Maddaloni ha sottolineato la stretta collaborazione con il Centro di oncologia pediatrica, per l’aspetto delle malattie ortodontiche correlate alle leucemie, collaborazione avviata una ventina d’anni fa, a quattro mani con il professor Giuseppe Masera. Oggi si curano circa 200 bambini all’anno, molti con disabilità. "La clinica odontoiatrica dell’ospedale - chiosa il professor Baldoni - è uno dei pochi centri che si occupa di pazienti con bisogni speciali. È punto di riferimento non solo per i residenti sul territorio, ma provenienti da tutta la regione".

Cristina Bertolini