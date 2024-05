La Cittadella dei ragazzi. Giochi senza barriere

È dedicata a un sognatore che tra i primi immaginò un’Europa unita e capace di cresce insieme, la nuova “Cittadella dei ragazzi“ che l’amministrazione comunale ha inaugurato al quartiere Sacra Famiglia. La figlia Sara ha scritto un messaggio per ringraziare della scelta di intitolare ad Altiero Spinelli un luogo di incontro, pensato soprattutto per i ragazzi, per socializzare e praticare sport. Il nuovo parco attrezzato è stato realizzato attraverso un percorso condiviso con il Comitato di quartiere ed è a disposizione di tutta la città. In uno spazio verde di circa 19mila metri quadrati, si trovano un’area fitness inclusiva, in cui sono inserite diverse attrezzature utilizzabili da cittadini di diverse fasce d’età, l’area per il basket e il calcio a 5, inclusiva e multifunzionale, realizzata con una pavimentazione in asfalto rivestita con resina colorata, dotata di canestri, porte e barriere parapallone, ed utilizzabile anche per eventuali manifestazioni, l’area per la pallavolo, con una pavimentazione in asfalto rivestita con resina colorata e rete da pallavolo, l’area per lo sgambamento cani, il caratteristico tavolo curvo da teqball, assoluta novità per Cesano e anche per i comuni limitrofi. Le quattro aree sono collegate da un percorso pedonale completamente realizzato con pavimentazione drenante, cordoli in ferro e pali di illuminazione urbana. Il percorso conduce anche al parcheggio di via Campania e alla ciclopedonale di via Battisti. Ci sono panchine, una fontanella e un filare di alberi che affiancano il percorso per favorire la frequentazione anche nei mesi più caldi.

Particolare attenzione è stata dedicata nella realizzazione ai criteri di accessibilità, sostenibilità, invarianza idraulica, inclusività (tutte le attrezzature scelte sono inclusive); fruibilità e manutenibilità. "La Cittadella dei ragazzi non rappresenta solo un luogo fisico pensato per consentire a tutte le persone di poter accedere liberamente alle strutture, ma anche un simbolo concreto di valorizzazione della socialità, rinsaldando il senso di comunità e di aggregazione in città", ha sottolineato il sindaco Giampiero Bocca. Mentre l’assessore Tarraso ha annunciato anche altri interventi di riqualificazione dei parchi cittadini, tra cui la conclusione dei lavori per il parco San Marco.