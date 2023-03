La città che vorrei Pronti 100mila euro e un bonus green per i progetti fai-da-te

Torna “CittadiNoi“, il bilancio partecipato a Vimercate che offre a cittadini e gruppi 100mila euro per realizzare il progetto più votato dalla comunità. Quinta edizione, stessa cifra con una novità: il bonus sostenibilità, un 5% di consensi in più per chi arricchisce la propria proposta con un contento green. Nel 2022 con i soldi a disposizione è stato realizzato il restyling della casa del custode delle elementari di Oreno (che sbaragliò la concorrenza nel 2021), trasformata in biblioteca scolastica per i 300 alunni dell’istituto di via Matteotti e aperta lo scorso febbraio. Si aggiudicò invece i fondi per l’anno in corso il parco fotovoltaico sui tetti della don Milani, Calvino e Andersen, un modello che sarà possibile replicare su altri edifici pubblici, con potenza stimata di centinaia di kilowatt e costi di installazione abbattuti grazie agli incentivi del Governo. Due le condizioni per entrare nella rosa 2023 esaminata da una commissione tecnica: fattibilità e importi che non devono superare il tetto messo a disposizione dall’amministrazione.

Sul fronte votanti, invece, per esprimere il proprio parere bisogna essere residenti e aver compiuto 16 anni. "Confermiamo lo strumento che permette ai vimercatesi di migliorare la città, in questa edizione con un occhio attento alle riflessioni sull’ambiente, essenziali quando si disegna il futuro", dice Riccardo Corti, assessore alla Vimercate delle opportunità. Le idee devono essere presentate entro il 30 aprile all’indirizzo [email protected], oppure a Spazio Città (via Papa Giovanni XXIII, 11), le preferenze saranno espresse online dal 5 giugno al 2 luglio.