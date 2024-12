La casa degli eventi da 400 posti. Una colata di calcestruzzo per il primo centro polifunzionale

L’amministrazione comunale è pronta per il regalo di Natale alla città: è il nuovo spazio polifunzionale da 400 posti a sedere. Una struttura che sta sorgendo in via Massimo D’Azeglio e che, finalmente, va a colmare un vuoto. A oggi l’unica possibilità per organizzare iniziative, compresi i momenti teatrali, è la sala consiliare del municipio. A Giussano ne vanno tutti fieri, anche per le vetrate di Aligi Sassu, ma presenta i suoi limiti per l’organizzazione di diverse iniziative. Nei giorni scorsi il sindaco, Marco Citterio e l’assessore Giacomo Crippa, che ha la delega ai lavori pubblici, si sono recati sul posto proprio per fare un sopralluogo al cantiere. Siamo ancora alle battute iniziali: al momento sono stati gettati 960 metri cubi di calcestruzzo sullo scheletro in ferro. La conclusione dei lavori non è dietro l’angolo, ma adesso qualcosa si vede e l’Amministrazione tira un sospiro di sollievo. Che qualcosa stia nascendo è chiaro anche a molti cittadini, visto che il terreno individuato per la realizzazione della nuova struttura è strategico: è situato esattamente a fianco dell’area del mercato, ma si trova anche nelle vicinanze di scuole, struttura sportive, servizi comunali, servizi socio sanitari. "Il getto delle fondamenta – afferma il sindaco – segna un passo simbolico, ma fondamentale, per il progetto di costruzione del nuovo spazio polifunzionale. La realizzazione di questo edificio, fortemente voluto da questa amministrazione comunale, rappresenterà un punto di svolta per Giussano dotando la città di un nuovo spazio di aggregazione culturale, sociale ed associativa".

"Con la gettata delle fondamenta assistiamo ad un passo concreto verso la costruzione del nuovo spazio polifunzionale da oltre 400 posti – aggiunge l’assessore Crippa –, un impianto che la città attende da anni e che ora entra nella fase cruciale di realizzazione. Sarà una struttura moderna e trasversale, in grado di ospitare una vasta gamma di attività, capace di dialogare con l’ambiente esterno e in grado di rappresentare un polo di aggregazione che oggi manca". La struttura avrà una superficie complessiva di 960 metri quadrati. All’interno avrà una sala polifunzionale con un palco fisso a una delle due estremità e la possibilità di ospitare fino a 460 persone sedute. L’ambiente, tuttavia, in base alle necessità potrà essere suddiviso in più porzioni tramite l’utilizzo di divisori e attraverso una parete insonorizzata che garantirà il contemporaneo svolgimento di due eventi. A completare lo spazio polifunzionale anche un’area ristoro e un locale bar con ingresso indipendente. All’esterno, invece, un’area sul lato nord per le attività all’aperto in grado di essere comodamente utilizzata durante la bella stagione.

Gualfrido Galimberti