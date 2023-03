La carica dei runner a Villa Tittoni Giovanissimi o nonni sprint In 300 alla campestre provinciale

di Alessandro Crisafulli

Abbinare sport, aggregazione e benessere alla promozione del territorio e delle sue bellezze. È quanto fatto sabato durante la quarta tappa del campionato brianzolo di corsa campestre, che si è svolto nel parco storico di Villa Tittoni a Desio. Un’iniziativa organizzata dall’associazione Runners Desio che ha richiamato 300 corridori dai 18 agli 80 anni.

"Da parecchio tempo sognavamo di fare la corsa campestre all’interno del parco di Villa Tittoni - sottolinea Laura Pellegatta, presidentessa dell’associazione sportiva - ma negli anni scorsi l’idea aveva fatto un po’ storcere il naso per il discorso delle Belle Arti. Eppure ce l’abbiamo fatta per la seconda edizione di fila ed è stata veramente molto apprezzata perché attira tante persone verso il parco, la natura e la bellissima Villa". Non solo i corridori, ma anche tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, gli staff, gli accompagnatori, gli sponsor: "Abbiamo avuto un indotto di almeno 500600 persone - prosegue - che hanno avuto modo di ammirare lo scenario e apprezzare tutto l’impegno e il lavoro che ci abbiamo messo per organizzare una manifestazione di questo genere. Dobbiamo ringraziare tanti, compresa l’Amministrazione comunale che è stata molto disponibile e ci ha aiutato a mettere in pista questa bellissima giornata di sport, per il quale abbiamo ricevuto i complimenti anche da parte del comitato lombardo della Federazione". I corridori sono stati impegnati in un percorso di circa 6 chilometri per gli uomini e 3 per le donne, con una vista mozzafiato. Per gli appassionati, è stata l’occasione per testare la propria forma fisica e godersi una giornata all’aria aperta.

Tre erano le categorie, uomini over 50, donne e uomini under 50. Alla fine premi e modo di rifocillarsi per tutti. "Siamo veramente molto felici - conclude Pellegatta - e non vediamo l’ora di iniziare a organizzare la prossima edizione". Sempre nello scenario di Villa Tittoni, un gioiello sempre più ammirato.