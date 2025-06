La capitale mondiale del volteggio. Equitazione e ginnastica si fondono. A Villasanta le acrobazie a cavallo

Le difficoltà tecniche dell’equitazione unite a quelle della ginnastica per dare vita a evoluzioni da far sgranare gli occhi, che fondono assieme equilibrio, potenza e precisione. Atleti che con i loro cavalli si sfideranno a colpi di programmi tecnici e free style. Brianza capitale mondiale del volteggio equestre per tre giorni, con centinaia di volteggiatori tra i migliori a livello internazionale che si fronteggeranno da oggi a domenica a Villasanta in un evento sportivo di prima grandezza, che il territorio tornerà a ospitare grazie a una realtà che, partita da un piccolo pony club, è riuscita a diventare nel giro di poco più di 15 anni un centro affiliato al Coni e alla Fise, la Federazione italiana sport equestri. Per tutto il fine settimana il Club Ippico Monzese farà da scenario per il Concorso internazionale di volteggio, competizione valida per le qualificazioni ai campionati europei e ai Mondiali junior. I partecipanti saranno complessivamente 180 e arriveranno da varie nazioni: c’è chi è sbarcato dalla Colombia, mentre altri atleti provengono da Inghilterra, Finlandia, Germania e Svizzera, oltre che naturalmente dall’Italia.

Per il club brianzolo un importante bis a distanza di pochi mesi dal Concorso internazionale di volteggio ospitato a Pasqua: allora gli iscritti erano stati 250, con volteggiatori provenienti in quel caso da Stati Uniti, Australia, Sudafrica, Ucraina, Germania, Austria, Svizzera, Francia e Cipro. La specialità al centro della competizione unisce tecnica, eleganza e acrobazie degli atleti in armonia con il cavallo: il volteggio è infatti un’arte sportiva che coniuga le difficoltà della ginnastica artistica al delicato equilibrio dell’equitazione, fatto di potenza e movimento.

L’evento che animerà da oggi a domenica il centro ippico di via Toti sarà un palcoscenico internazionale dedicato al talento e alla passione per il mondo equestre. Per i brianzoli sarà l’occasione per avvicinarsi a questo sport. E se poi qualcuno si appassionerà alla disciplina, per coltivare questo interesse potrà fare conto proprio sul Club Ippico Monzese, che quotidianamente tiene alta sul territorio la bandiera del volteggio insieme ad altre specialità equestri.

Il centro accompagna dalle prime esperienze fino all’attività agonistica, con lezioni di equitazione, salto ostacoli, dressage, cross, nelle due sedi di Villasanta e di Pessano, aperte a persone di ogni età, a dimostrazione del fatto che l’equitazione è per tutti, sia a livello amatoriale che agonistico.