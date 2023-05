La canzone d’autore con un tocco pop E l’ironia della tradizione acustica

di Fabio Luongo

Le ballate energiche e melodiche di un artista fra i più interessanti della scena indipendente italiana da fine anni ‘90, capace di mescolare canzone d’autore, rock, echi folk e un tocco pop. E poi i brani ironici di un apprezzato cantautore che sa intersecare le tradizioni acustiche italiane con l’indie-pop d’Oltremanica. Tutti e due saliranno questo fine settimana sul palco del Tambourine, per chiudere la stagione dei concerti indoor del circolo seregnese. Oggi alle 21.30 i locali di via Carlo Tenca si apriranno per Francesco Di Bella, già leader dei 24 Grana, band antesignana del rock alternativo italiano, amata per la fusione di sonorità rock, dub, reggae e trip hop con testi poetici e di forte carica sociale. Come solista Di Bella ha all’attivo alcuni dischi, ultimo dei quali l’album “Play with me“, che ne ripercorre la carriera con i pezzi riarrangiati in chiave acustica. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Domani alla stessa ora toccherà invece a Nicolò Carnesi, cantautore di origine palermitana che ha colpito fin dagli esordi per i brani dai testi acuti e ironici, che guardano con spirito disincantato alla quotidianità: muovendosi tra sonorità elettroacustiche che si nutrono di canzone d’autore e british pop, Carnesi sperimenta in modo eclettico tra i generi, incrociando la sua strada con i maggiori artisti del panorama indie. Ad affiancarlo al Tambourine ci sarà Maestro Pellegrini, alias Francesco Pellegrini, membro degli Zen Circus e polistrumentista di punta del pop-rock italiano, già musicista per Nada, Dardust, Motta e Brunori Sas. Ingresso 10 euro con tessera Arci.

Ultimo concerto indoor di stagione domenica anche per il Bloom di Mezzago, con un mini-festival nel nome del punk e della passione per l’autoproduzione, con l’appuntamento conclusivo della rassegna “Tutto Il Nostro Sangue“. Dalle 15 in avanti ci si potrà aggirare tra stand e banchetti di etichette musicali indipendenti, artigiani del design creativo e libri; dalle 17 si accenderanno gli amplificatori del palco di via Curiel per dare spazio a 4 diverse band. Ad alternarsi dal vivo saranno il punk-rock a tinte emo dei vicentini Jaguero, la miscela di post-hardcore e screamo dei padovani Winter Dust, la furia punk-rock degli Scheletri, da Torino, e il punk hardcore dei milanesi Aurevoir Sofia. Ingresso libero. Tutt’altre atmosfere a Lissone, dove gli amanti della canzone francese potranno farsi incantare dal concerto-spettacolo "Tre piccole note", che andrà in scena oggi alle 20.30 al Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli e che ripercorrerà i brani celebri di Edith Piaf e Juliette Gréco.