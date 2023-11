La campionessa e la nuova palestra

Una palestra di mille metri con attrezzature olimpioniche e una madrina d’eccezione, Martina Maggio, medaglia d’oro agli Europei 2022, allieva dell’attuale direttrice tecnica della Ginnastica artistica agratese. È stata lei a tagliare il nastro della tensostruttura al Parco Aldo Moro, nuova ‘casa’ della società, dopo la cessione alla Provincia della vecchia sede all’ex scuola elementare in via Ferrario che sarà trasformata insieme al resto del complesso in istituto superiore. Le ginnaste si sono così trasferite nel polo all’interno del polmone verde "un fiore all’occhiello brianzolo e regionale", sottolinea il primo cittadino Simone Sironi accanto alla campionessa di Villasanta per il battesimo ufficiale. I lavori di costruzione erano cominciati a febbraio, forte l’investimento: 850mila euro per il tendone e 1 milione 450mila per la palazzina che vi sorgerà accanto e che ospiterà spogliatoi, sale danza e uffici. Dopo la pista di skateboard, il parco si arricchisce di un’altra eccellenza sportiva. "Ho cominciato a tre anni - ricorda Maggio - avere una palestra del genere a disposizione sarebbe stato un sogno. Spero che i ragazzi di Agrate e dintorni non si lascino scappare l’occasione". I giovani atleti si sono iscritti in massa, "quest’anno abbiamo registrato un record: 320 effettivi", sottolinea la società. Per Sironi "un altro obiettivo centrato, un altro importante servizio per la comunità anche se non è stato facile con la pandemia di mezzo", in attesa del secondo lotto della palazzina. "Il cantiere non si ferma, a fine lavori lo sport avrà a disposizione nuovi spazi per diverse discipline". La cerimonia ha ufficializzato il nuovo corso, le ginnaste del territorio frequentano la tensostruttura da settembre. Il progetto è nato dall’accordo con la Provincia sulla nuova scuola superiore, a fine opere in città si trasferiranno gli 800 studenti del Floriani, professionale e Liceo delle Scienze umane, oggi a Vimercate.

Bar.Cal.