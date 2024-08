La campionessa di bellezza. Joy viene eletta miss Italia: "Ma ama giocare nel fango"

Bella e fiera nel suo portamento, toelettata dalla sua proprietaria che con pazienza e amore in questi mesi l’ha preparata per le gare. Adesso è arrivato il trionfo. Joy, il meraviglioso esemplare di barbone di 3 anni dell’arcorese Roberta Avallone, è campione italiano. Il titolo è stato assegnato durante la gara a Monticchio con la consacrazione di Joy, in gara Millenium Dreamer Sweet Stout, che è salita sul gradino più alto del podio. Una storia che inizia quasi come un miracolo quella di Joy, che con la sua vivacità e allegria ha riempito di gioia la casa di Roberta dove ci sono già altri due cani (un maltese e un rottweiler). "Ho sempre desiderato avere un barbone – racconta Roberta, che di professione fa la toelettatrice – e quando ho visto Joy, all’allevamento di Cassino, mi sono subito innamorata. Inizialmente doveva essere acquistata da un altro acquirente, ma quando è tornata libera ho subito contattato l’allevamento per prenderla. Aveva qualcosa di speciale e ho capito subito che era il mio cane, malgrado le iniziali reticenze del mio fidanzato".

Impossibile non innamorarsi di quel bellissimo barbone che adesso, oltre a partecipare alle gare e a inanellare successi, si diverte sulla spiaggia e corre in mezzo alla natura. "Quelli che ci hanno portato alla conquista del titolo sono stati mesi impegnativi, ma adesso possiamo finalmente goderci le meritate vacanze e lei correre felice sulla spiaggia". Roberta aveva provato già qualche anno fa ad avvicinare Joy al mondo delle esposizioni, ma inizialmente il suo carattere un po’ timido aveva creato qualche difficoltà. "Ma crescendo e grazie ai suggerimenti di alcuni professionisti abbiamo trovato la chiave giusta. Quell’andamento fiero e quella testa alta che la contraddistinguono durante le sfilate li ha anche durante la quotidiana passeggiata, richiamando la curiosità dei tanti che si fermano ad ammirarla". Ma Joy, come confida Roberta, è tutt’altro che un cane da salotto: "Come tutti i cani della sua razza ama stare all’aria aperta, si diverte nel fango essendo comunque un cane da riporto". Poi, naturalmente, quando è il momento della gara c’è una meticolosa preparazione. "In media dura 4 ore e mezza". Poi si sfila sul ring dove emerge subito quella grande sintonia che c’è tra Joy e Roberta. Una sintonia che va oltre il momento della gara e che prosegue ogni giorno durante le numerose attività che fanno insieme. "Joy non è un peluche, malgrado qualcuno ritenga erroneamente che il barboncino sia una sorta di cane da salotto".