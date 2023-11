La Brianza in pedana. Si balla con il folk. Poi le drag queen conquistano la scena

Il folk da ballo e la canzone d’autore italiana che guarda al rock americano, con uno degli artisti più sensibili alla cultura profonda degli States. E poi le drag queen e una serata tutta dedicata alla musica degli anni Duemila. Sono i concerti e gli eventi che scalderanno il palco del Tambourine di via Carlo Tenca lungo questa settimana. Si comincerà mercoledì alle 21 con un nuovo appuntamento della rassegna “Tambourine Folk“: appuntamento con i FolkMascin, duo composto da Roberto Gallenda a organetto, violino, percussioni e voce e da Alex Barè alla chitarra e voce, con un repertorio balfolk europeo, tra bourrée e gighe. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Giovedì alle 21.30 arriverà, invece, in Brianza il cantautore milanese Fabrizio Coppola, che presenterà i pezzi del suo nuovo disco “Heartland“, prodotto da Giuliano Dettori e realizzato a 12 anni di distanza dall’album precedente “Waterloo“. Sono brani dai testi fortemente personali, che parlano di perdita, abbandono, fine delle cose e forza da ritrovare, di un’umanità dolente ma mai intenzionata a cedere. "È un album sul senso da grattare via dall’esistenza – spiegano dal Tambourine –. E allo stesso tempo è un disco sulla luce, sul cammino da compiere qualunque sia la direzione scelta, sulla fiducia e sulla responsabilità personale". Ad aprire il concerto sarà il veronese Davide Tonello, che nelle sue canzoni guarda alla migliore lezione del cantautorato italiano, con testi attenti alla realtà umana che ci circonda. Ingresso 7 euro con tessera Arci. Venerdì si cambierà atmosfera con “All you can Pride“: dalle 21.30 karaoke, uno show di drag queen e dj-set.

Il ricavato della serata andrà a finanziare il Brianza Pride e i progetti dell’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Sabato, infine, dalle 22 “Party 2000 - Just Dance“, un’occasione per riascoltare e ballare le maggiori hit della musica pop, rock, reggaeton e di dance elettronica uscite tra il 2006 e il 2020. I dj-set a tema andranno avanti fino a tarda ora, muovendosi tra David Guetta, Lady Gaga, Katy Perry e Avril Lavigne, con gli spazi del circolo allestiti a tema e un videoshow di proiezioni a coronare l’ambientazione. Ingresso 7 euro con tessera Arci.