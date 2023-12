La Brianza dei presepi suona il rock. Appuntamenti per tutti i gusti

Dai mercatini per il regalo dell’ultimo minuto alla poesia del trenino natalizio per i più piccoli, dall’incanto dei presepi artistici, quelli artigianali e quelli in grande formato allestiti qua e là per la città agli appuntamenti della mezzanotte. Senza dimenticare i concerti nel nome dell’ironia e del grunge. Sono tanti gli appuntamenti che in Brianza terranno compagnia tra oggi, domani e Santo Stefano a chi trascorrerà le feste sul territorio. A Lissone oggi per tutta la giornata in via Garibaldi ci saranno le bancarelle dei mercatini natalizi, dalle 9 alle 18.

Da piazza Libertà e lungo le strade del centro dalle 10 alle 20 sfreccerà il Trenino di Babbo Natale, che porterà gratuitamente grandi e piccini a scoprire luminarie e addobbi del centro. Domani e martedì pomeriggio a Palazzo Terragni si potranno ammirare una cinquantina di originali e curiose natività che sono veri e propri pezzi unici, proposti dalla “Mostra dei Presepi Artistici” organizzata nell’ambito di Lissone Città Presepe. Sono invece 22 i grandi presepi allestiti nelle strade, nelle piazze e nei luoghi pubblici dalla manifestazione che da 35 anni trasforma il territorio durante il periodo natalizio. Sempre in tema di natività da vedere, a Vedano nella sala consiliare di largo Repubblica oggi alle 17 sarà inaugurata la tradizionale “Mostra dei Presepi”, che si potrà visitare anche domani mattina e martedì pomeriggio.

Stanotte a mezzanotte in largo Repubblica ci sarà poi la “Notte di Natale in piazza”, in cui scambiarsi gli auguri brindando con vin brulè, cioccolata calda e una fetta di panettone o pandoro serviti dall’Avis Vedano. Chi volesse gustarsi un po’ di musica può far riferimento al Tambourine di Seregno: oggi dalle 23.30 l’ironia del duo La Trappola per Tope, mentre martedì alle 21.30 si darà spazio alla potenza del grunge con la “Seattle Night” dedicata al rock di Pearl Jam, Alice in Chains e Chris Cornell, un concerto in cui suoneranno le tribute-band dei Motorvisions, dei Layne (foto) e dei Mighty Dogs. Al Bloom di Mezzago domani alle 22.30 l’evento “Vinyls Post Christmas”, con dj Esok e i dj di Brianza Alcol Team in consolle, con una selezione di musica elettronica su vinile che spazierà dalla techno alla jungle, dall’acid alla psytrance.

Fabio Luongo