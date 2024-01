La Brianza corre in Ducati. Dalle carene ai motori: "Coi nostri vassoi stampati il Mondiale è più “comodo“"

C’è anche un pezzo di Brianza nel titolo mondiale della Ducati in MotoGp. Marchiato IES Group, l’impresa di Besana specializzata nello stampaggio in 3D di vassoi di movimentazione per carene, motore, ammortizzatori, radiatori, e per l’assemblaggio dei motori. Un successo sportivo e imprenditoriale che andrà avanti anche per la prossima stagione, nel segno dell’innovazione. "Orgogliosamente confermiamo la nostra appartenenza al selezionato gruppo di Fornitori Ducati, accedendo a una cerchia esclusiva di eccellenze italiane e internazionali – la soddisfazione del general manager Manuele Lucisano –. La collaborazione tra IES Group e Ducati è forgiata su valori imprescindibili, quali design innovativo, ricerca incessante di soluzioni all’avanguardia, fiducia e pionierismo. Entrambe le aziende si impegnano instancabilmente a preservare gli elevati standard di eccellenza e a superare con audacia le sfide del dinamico settore motociclistico".

La collaborazione tra Ducati e IES Group resta un faro di eccellenza nell’industria, unendo maestria tecnica, spirito innovativo e dedizione incondizionata alla qualità: "Vogliamo conquistare nuove vittorie e consolidare la supremazia nelle competizioni motociclistiche". IES Group, primo stampatore in Italia di EPS ed EPP (due particolari tipi di schiuma realizzata con polimeri), nasce nel 2011 dall’acquisizione dello storico stabilimento DEVI, fondato 50 anni prima. Nel 2019 è stato fatto un ulteriore salto, con l’acquisizione di Polirama, compagnia in provincia di Piacenza specializzata nella produzione di contenitori isotermici in EPS ed Eco Black One (un materiale lavabile, inerte e resistente che consente di produrre imballi riutilizzabili). IES Group ha poi aumentato la sua offerta di servizi grazie alla partnership con Next Design Innovation srl, società di prototipazione ed ingegnerizzazione industriale, specializzata nell’impiego di materiali innovativi, utilizzati anche per le suole delle scarpe dal marchio Adidas.

Il Gruppo ha sempre dimostrato attenzione agli aspetti legati alle politiche green e all’ecosostenibilità, adoperando solamente energia proveniente al 100% da fonti riutilizzabili e investendo, tra il 2019 e il 2020, 1,5 milioni di euro nel green. Pur essendo in grado, anche attraverso la delocalizzazione, di trattare tutti gli espansi, preferisce puntare su materiali innovativi o anche classici, ma accomunati da una caratteristica: essere eco friendly. Così è nato Ocean, un polipropilene espanso composto dal polipropilene recuperato nei mari e negli oceani, utilizzato per contenitori e vassoi di movimentazione. Ad oggi IES Group, si presenta come una realtà italiana all’avanguardia per materiali, tecnologie, macchinari e processi brevettati.