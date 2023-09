La Brianza alza il volume. Dal rockabilly agli anni ’90

L’energia del rock’n’roll e del rockabilly per scatenarsi nei balli e nelle atmosfere anni Cinquanta, la potenza del rock e del punk per tenere vivo il ricordo di un musicista brianzolo scomparso troppo presto e che è stato un punto di riferimento per tanti gruppi del territorio. E poi una miscela di arte pittorica e musica, oltre a una serata dedicata a riscoprire le canzoni degli anni ‘90. I due maggiori live club della Brianza preparano un fine settimana tra concerti e altre iniziative. Al Bloom di Mezzago il sipario si alzerà oggi alle 19 con una serata dedicata all’OktoberFest, tra stinco di maiale, bratwurst e birre. Domani dalle 19.30 si accenderanno gli amplificatori per l’evento “Big up di Dani - Una seratina niente mullet per ricordare Daniele Begotti a suon di musica“, un lungo concerto che si aprirà in stile jam session, passerà per alcune esibizioni e si chiuderà con un dj-set tutto da ballare.

L’appuntamento vuole tenere viva la memoria del 34enne brianzolo prematuramente scomparso nei mesi scorsi, molto conosciuto nel Vimercatese, storico gestore della sala prove di Mezzago, chitarrista, cantante e compositore, anima di alcuni gruppi del panorama rock indipendente. Sul palco di via Curiel si alterneranno amici e artisti che proporranno i loro brani; subito dopo toccherà a One Horse Band, musicista milanese che si presenta come la one-man band più rumorosa in circolazione, con la sua furiosa miscela di alternative-rock, garage, post-punk e reminiscenze blues. A concludere la serata, salirà in consolle per un dj-set Awa Fall, artista che ha collaborato con grandi nomi del reggae e del dub, tra le voci più belle in circolazione nel panorama della world music in bilico tra soul, reggae e hip hop. Sabato, infine, dalle 21 “Rockabilly 50’ Jive Night“, per farsi trascinare dal ritmo e dalle danze rock’n’roll con le selezioni musicali di Maurino get Rhythm’ e di Giusy Wild. Biglietto d’ingresso 7 euro. Nel weekend il Tambourine di Seregno inaugurerà invece la nuova stagione di concerti ed eventi: si comincerà domani alle 21.30 con l’apertura di una mostra personale del giovane pittore seregnese Samuele Canzi dal titolo “Natura Mostra“. A seguire concerto con il pop elettronico della cantautrice Lieve e con i brani di Nude. A chiudere, dj-set di Dj Loj. Ingresso libero con tessera Arci. Sabato dalle 22 il circolo di via Carlo Tenca si animerà con la festa “Party ‘90 - Fluomania“, con tutte le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005, accanto alle sigle dei cartoni animati più amati di quegli anni. A completare l’atmosfera ci saranno proiezioni, videoshow e un allestimento a tema fluo. Ingresso 7 euro con tessera Arci.