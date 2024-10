La biblioteca va a scuola e dal pediatra

La Medateca si prepara a una serie di nuovi progetti per avvicinare sempre più lettori di tutte le età alla cultura. In particolare è stato rinnovato il progetto con la cooperativa CAeB per la promozione della lettura tra i ragazzi. Intensa anche la collaborazione con le scuole: fino a giugno sono in programma letture ad alta voce e laboratori in orario scolastico per tutte le classi, dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Inoltre, la Medateca avvierà “Leggere con gli Adolescenti“, un percorso dedicato alla lettura di autori significativi, e “Medateca a 4 Ruote“, che prevede la consegna mensile di libri alle scuole dell’infanzia e agli asili nido. Il progetto “Un Nido di Storie“ offrirà letture ad alta voce per bambini fino a 3 anni di età, mentre “Progetti Speciali di Inclusività“ si concentrerà su gruppi con bisogni educativi specifici.

Per i lettori adolescenti e giovani, sarà disponibile il “Gruppo Lettura per Adolescenti“, focalizzato sul genere romance, e lo “Spazio GT Games Time“, che offrirà attività ludiche e sociali in biblioteca. Arriva pure il banchetto dei libri nelle sale d’attesa degli ambulatori dei medici pediatri. I dottori interpellati hanno riservato un’accoglienza calorosa alle bibliotecarie, confermando il proposito del personale della biblioteca di presenziare periodicamente nelle loro sale d’attesa, promuovendo e stimolando la lettura tra mamma e bambino.

Sonia Ronconi