Kernel Monza Lab 023: Una Festa di Luce anche al Liceo di Monza.

Non solo il centro di Monza diventa teatro di video mapping e installazioni luminose. Il Kernel Monza Lab 023, venerdì e sabato sera ha illuminato anche la Villa Reale e il liceo artistico Nanni Valentini. Il cortile della scuola si è popolato di installazioni a cura dei ragazzi del corso di scenografia: il lavoro è partito lo scorso anno per la costruzione di un dado, un labirinto, una mucca, delle ali, elementi apparentemente slegati tra loro, ma che in realtà richiamano il mito di Icaro e Dedalo che i ragazzi hanno studiato con la professoressa di Italiano e poi riletto coi docenti di progettazione e scenografia. Sono state coinvolte più classi nei lavori e nel montaggio, sotto l’occhio del docente di scenografia, Makio Manzoni. Ad accompagnare il tutto, venerdì e sabato sera, performance live di musica elettronica e visual mapping, installazioni di luce, un convegno e laboratori legati alle nuove tendenze espressive. "A noi è piaciuto molto - racconta Aurora Andreoni di 4° scenografia - perché del mito studiato in classe ciascuno ha dato la propria interpretazione". Kernel Monza Lab 023 – New Media Light Art Festival è la kermesse artistica internazionale giunta alla sua 13° edizione, la terza a Monza, promossa dall’associazione culturale AreaOdeon in collaborazione col Comune di Monza. Una sfilata di luce venerdì sera ha illuminato le vie con flashmob ed esibizioni coreografiche di musica e danza. Ne è uscito un progetto di comunità che ha coinvolto Il Veliero, Rete TikiTaka - scuola Il Sogno, istituto tecnico Hensemberger e Accademia di estetica e moda PBS.

Cri.Ber.