I più vecchi tifosi della Vecchia Signora: il Club Groane premiato allo Juventus Day

Bovisio Masciago, 9 giugno 2024 – Lo Jofc Groane, ossia lo Juventus Official Fan Club, con i suoi 60 anni festeggiati lo scorso anno, risulta il Club con più anni di attività in tutto il mondo. Il riconoscimento è avvenuto a Roma durante lo “Juventus Day“, l’annuale manifestazione riservata ai fan club bianconeri di tutto il mondo. Erano presenti circa 300 club dei 539 ufficialmente riconosciuti. Alla presenza del presidente della Juventus Gianluca Ferrero e degli ex giocatori Sergio Brio, Mark Iuliano e Nicola Amoruso, sono stati premiati i club che hanno raggiunto traguardi relativi agli anni di attività.

Tra questi il club delle Groane, il più longevo al mondo. La nascita del club brianzolo risale infatti al 1963 nella sede di via Isonzo con l’elezione del primo Consiglio direttivo e la nomina di Umberto Agradi come presidente a sancire l’avvio della sezione di Bovisio Masciago del Club Bianconero della Brianza. Nello stesso anno a Barlassina viene costituito lo Juventus Club Barlassina. L’anno successivo nasce lo Juventus Club Garbagnate.

Nel 2005, a seguito della riforma del Centro coordinamento, i tre Club, che fino ad allora avevano agito in modo indipendente, sottoscrivono con atto notarile la costituzione dell’attuale club, il Jofc Groane.

Scatto d'epoca con l'elezione del primo consiglio direttivo

Oggi i soci regolarmente iscritti al Centro coordinamento sono oltre 300, 64 i fedelissimi con abbonamento allo stadio per seguire le partite di campionato, a cui si uniscono decine di simpatizzanti. L’attuale Consiglio direttivo è composto dal presidente Roberto Brambilla, dal suo vice Gaetano Cavallet, Nicolò Simonetta, referente presso il Centro di coordinamento Jofc, insieme al segretario Roberto Colombo e ai consiglieri Cesare Bianchi, Attilio Colombo, Mario Chianese, Antonio Lazzati e Silvano Radice.

"Sapere di essere lo Jofc più longevo trai 530 club ufficiali al mondo, ci deve riempire di gioia - ha detto il presidente Brambilla rivolgendosi ai soci -. Dal momento in cui ci hanno chiamato al momento in cui sono salito sul palco mi sono venute in mente mille cose da dire soprattutto nei vostri riguardi. Poi una volta preso la parola è uscita la sola data di fondazione e poi non sono riuscito a dire più niente, per cui mi scuso, sappiate che sono orgoglioso di tutti voi soprattutto per il vostro attaccamento e la vostra correttezza. Fino alla fine".