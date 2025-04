Jit 2025: College Basket Borgomanero trionfa a Lissone, battuto KK Zadar

"Pensavamo che l’edizione numero 30, quella dello scorso anno, fosse quella dei record ma forse, già dodici mesi dopo, dobbiamo ricrederci. Non abbiamo ancora tutte le stime ufficiali ma anche quest’anno lo Jit è andato oltre le più rosee aspettative. Sui campi, in tribuna, sui social, in streaming. A breve ci troveremo per capire cosa ha funzionato di più o di meno, per migliorarci ancora", dice Andrea Grazioli, organizzatore del torneo internazionale juniores di Lissone che a Pasquetta ha proclamato vincitrice dell’edizione 2025 il College Basket Borgomanero, una delle grandi favorite nonché una delle squadre italiane più forti di categoria, che in finale ha battuto KK Zadar nel tradizionale sold-out del nuovo palazzetto dello sport di Lissone, che ha sostituito come location principale dello Jit il PalaFarè. Si calcola che nei cinque giorni di competizione tra Jit e Kit (la competizione dedicata agli Esordienti “allargata” anche a Monza, Desio e Seregno) si siano alternati non meno di 8mila spettatori. Oltre 250 gli atleti in gara, di cui una ottantina ospitati dalle famiglie brianzole. Uno sforzo non da poco per l’Apl che ogni anno prova ad alzare l’asticella. Solo terza la squadra più attesa di Team Ohio che ha battuto sempre nel pomeriggio di Pasquetta la Stella Azzurra Roma. Quinto posto per Kaunas, sesta Unica Blu Orobica e poi a scalare Team Urspring, Step Higher Academy, Toronto United, decimi i padroni di casa della Galvi Lissone, Praga e ultima Rig Mark dalla Svezia.

Mvp del torneo la guardia di Borgomanero Adriano Bazan, classe 2006 che viaggia in serie B2 a 17 punti di media. Colui che invece ha avuto nel corso dei cinque giorni le statistiche migliori è la guardia croata di Zadar Toni Torbarina (che in finale ha messo a segno 37 punti), il bergamasco Dore è stato il miglior realizzatore, Ricards Aizpurs della Stella Azzurra, classe 2008, il miglior giovane. Team Ohio si è riscattata sbaragliando la concorrenza nel Kit riservato agli Under 12. In finale gli americani hanno sconfitta l’Olimpia Milano, terza Urania, quarta l’Aurora.