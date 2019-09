Limbiate (Monza e Brianza), 3 settembre 2019 - Ha da poco compiuto 19 anni, ma Jenny De Nucci da Limbiate, ha già alle spalle il successo di un reality in prima serata Rai e la pubblicazione di un romanzo, a cui da oggi aggiungerà il ruolo da protagonista in un cortometraggio presentato al Festival del Cinema di Venezia e da settimana prossima la presenza per 10 settimane in prima serata Rai con la seguitissima fiction «Un passo dal cielo».

Jenny ha raggiunto il grande pubblico con la partecipazione a «Il Collegio» su Rai Due, poi è stato un crescendo, con un successo da attrice che si porta dietro anche l’impegno su un fronte sociale delicato che riguarda in particolare i giovanissimi, ma non solo. Dopo gli interventi nei mesi scorsi sui palchi di tutta Italia contro il bullismo, nel cortometraggio «Happy birthday» co-prodotto da Rai Cinema, Jenny, che avrà al suo fianco Fortunato Cerlino, noto per il suo Pietro Savastano di Gomorra e anche il musicista e cantautore Achille Lauro, affronta il tema degli «Hikikomori», ragazzi che si rifugiano nelle loro camere rifiutando il mondo esterno e vivendo attraverso lo schermo del loro computer.

Sarà un racconto «crossmediale» fruibile come video sulle piattaforme Rai, ma anche come racconto social e come esperienza di realtà aumentata. La passerella del Festival del Cinema di Venezia arriva per Jenny in concomitanza con l’avvio della 5a stagione della fiction «Un passo dal cielo», dove la giovanissima limbiatese ricoprirà il ruolo di Isabella Ferrante. «E’ stato un anno molto impegnativo, con diverse proposte e la partecipazione a tanti eventi» -ha raccontato Jenny alla vigilia di questa prestigiosa trasferta a Venezia dove è accompagnata dalla mamma Maria. Quest’anno Jenny ha superato anche l’esame di maturità ottenendo il diploma al liceo linguistico, pur essendo stata impegnata per diversi mesi con le riprese della fiction in Trentino. Recentemente Jenny ha pubblicato un romanzo, dal titolo «Girls, siamo tutte regine», (edizioni DeA) in cui racconta la storia di una giovane aspirante attrice a cui molti giovanissimi si rivolgono per chiedere consigli e alla quale capita qualcosa di davvero speciale.

«E’ un po' quello che è successo veramente a Jenny, che in questi tre anni si è trovata con tantissimi amici che le scrivono da tutta Italia, la vanno ad incontrare agli eventi, la seguono sui social, è diventata l’amica speciale per tanti giovanissima, perché non ha mai smesso di essere una ragazza normale, in cui molti probabilmente si immedesimano» -aggiunge papà Alberto. Ma ora Jenny ha le idee chiare per il suo futuro e punta a fare l’attrice, frequentando l’accademia di arte drammatica ed ispirandosi a Paola Cortellesi, una delle sue attrici preferite in assoluto.