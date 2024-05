Monza: i “giochi di guerra” dell’Italian Raid Commando. Cosa sono e chi ha vinto

Monza, 20 maggio 2024 – Grande successo, con sfilata e premiazioni, nella suggestiva cornice dell’avancorte della Villa Reale per la 36° edizione dell’Italian Raid Commando, la prestigiosa competizione internazionale per pattuglie militari, riservata a squadre in servizio attivo, della riserva e di scuole militari di Nazioni della Nato ed amiche.

L’evento è stato organizzato dalla Delegazione Lombardia dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia sui territori della provincia di Monza e Brianza e della provincia di Lecco. A trionfare è stata la squadra dei Parà della Folgore, che ha dimostrato un’eccellente preparazione, determinazione e spirito di squadra.

Dopo essersi spostati a suon di tamburo dal Duomo di Monza alla Villa Reale, sono stati suonati gli inni di ogni delegazione presente con l’alzabandiera. Dopo le premiazioni, il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro ha fatto un discorso ringraziando tutti. Quest’anno i 150 partecipanti sono stati ospiti del Comune di Briosco. L’Italian Raid Commando è riconosciuto tra le più importanti competizioni militari, una vera e propria esercitazione valutativa che si onora del titolo di Trofeo Ministro della Difesa e del Patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Monza e della Brianza, della Provincia di Lecco e del Comune di Monza.

Quest’anno, ben 38 squadre (4 uomini per squadra) provenienti da diverse nazioni, tra cui Italia, Svizzera, Olanda, Belgio, Austria, Lettonia, Stati Uniti e Germania, hanno partecipato alla competizione.

Le squadre, composte da militari di ogni specialità, grado e sesso, appartenenti a reparti in servizio attivo, accademie e scuole militari, reparti della riserva stranieri e associazioni d’arma, si sono sfidate in prove estenuanti. Hanno alloggiato con sacchi a pelo nel centro sportivo di Briosco e di giorno hanno fatto le loro esercitazioni divise per pattuglie fra cui una gara di tiro nella cava di Verano Brianza e una gara esplorativa di condotta di una ricognizione di profondità. Ogni squadra nel minor tempo possibile, con tanto di piantina, e con un sistema GPS ha dovuto percorrere circa 35 chilometri per andare da Briosco a Monza attraversando il Lambro (con tanto di attrezzatura e corde), passare per Villasanta e arrivare a Monza. Venerdì sera sono stati esposti nella baita degli Alpini di Capriate e hanno mangiato prodotti tipicamente brianzoli, tra cui il risotto con la luganega. Sabato sera c’è stato il gran galà in Villa Reale.