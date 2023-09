Istituti allagati a Desio: lavori in ritardo, polemiche su Giunta

È scontro politico sulla situazione delle scuole cittadine dopo gli ultimi temporali, che hanno creato danni, allagamenti e disagi in diversi plessi. Da un lato la Giunta, che assicura una situazione sotto controllo e tempestivi lavori in corso. Dall’altro l’ex sindaco Roberto Corti, che invece lamenta "assenza di manutenzione e prevenzione". In mezzo, alunni, docenti e genitori, che attraverso i Comitati hanno manifestato molte preoccupazioni. "Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole considerati di somma urgenza, sia quelli già programmati, sia quelli legati ai danni causati dai fenomeni temporaleschi che, stando alle previsioni metereologiche, ci si aspetta anche nei prossimi giorni", la nota del Comune. "La sicurezza della città e degli ambienti, soprattutto quelli dedicati ai bambini e ai ragazzi, è la nostra priorità - spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Civiero -. Rassicuriamo tutti: tramite gli uffici, stiamo gestendo sia i disagi provocati dagli eventi atmosferici straordinari in atto da settimane, sia quelli derivanti dalle caratteristiche strutturali dei vari edifici scolastici". Per alcuni giorni nel plesso Agnesi gli alunni hanno dovuto mangiare in classe, visto che la mensa non era agibile.

Attacca Corti: "Se la situazione fosse stata sotto controllo, di sicuro dopo il 24 luglio avrebbero fatto gli interventi preventivi di pulizia di canali, scoli e chiusini; avrebbero raccolto magari un po’ più di ramaglie per evitare che le foglie abbandonate andassero a tappare tutti i chiusini con il vento e con l’acqua successiva, e poi quando è arrivato un temporale un po’ più forte del normale è successo il disastro".

Alessandro Crisafulli