Invito a Palazzo Trotti. Apre la manifestazione il gioiello simbolo del barocco lombardo

Il bene simbolo di Ville Aperte 2025 è Palazzo Trotti, affascinante dimora, sede del Municipio di Vimercate dal 1862. La città dove è nata la kermesse nell’ormai lontano 2003 e che oggi si vede riconosciuto il proprio ruolo. Così nel fine settimana si torna alla scoperta dei gioielli custoditi nel nido del conte Giovanni Battista Secco Borella, che a metà del Seicento con il feudo fece costruire l’edificio, che poi prese il nome dei successori che porta ancora oggi: Trotti, signori del borgo fino al 1739. Qui, si sono avvicendati artisti celebri, il più famoso è il ticinese Giuseppe Antonio Orelli che ha affrescato le stanze di rappresentanza col suo stile barocchetto.

L’eccellente stato di conservazione delle opere, i soffitti dipinti, la quadreria, i camini e gli arredi ne fanno uno dei più felici esempi di casa signorile nella Lombardia settecentesca.

Alzando lo sguardo ci si può perdere nel mito di Semiramide, di Angelica e Medoro, di Atalanta, di Cleopatra, la sala decorata dal pavimento al soffitto capace di regalare un’emozione indimenticabile a chi posa lo sguardo per la prima volta sulle sue pareti. Stesse promesse per il tour orenese fra il celebre Casino di caccia Borromeo con gli affreschi quattrocenteschi e le loro historiae di dame e cavalieri e il parco. Una meraviglia fra leggenda e natura in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato a otto secoli fa.

Vimercate ospiterà anche l’evento inaugurale della manifestazione: il concerto “Atlantide incontra New Orleans“ si terrà nell’altra dimora di delizia del Comune Villa Sottocasa, novità dell’edizione. Appuntamento sabato alle 18 con la Filarmonica Paganelli di Cinisello Balsamo (ingresso gratuito prenotazione consigliata). E i tour nei fine settimana della rassegna saranno dedicati anche a questo complesso che ospita il Must, il Museo del territorio, e ai suoi giardini, appena restituiti al pubblico dopo un lungo restauro.

"Siamo orgogliosi della scelta di Vimercate e in particolare di palazzo Trotti come immagine simbolo di Ville Aperte – dice Elena Lah, assessora alla Cultura –. L’iniziativa nasce, figlia di Angelo Marchesi, nella nostra città e continua a crescere rendendoci felici di averle permesso di vivere e farsi conoscere ben oltre i nostri confini" (villeaperte.info).

