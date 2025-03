Intercos cresce. Nuova fabbrica e hub scientifico

Un progetto che guarda al futuro e che dopo più di 50 anni di storia non smette di crescere. Per l’agratese Intercos, terzista del make-up firmato con oltre un miliardo di fatturato, è in itinere una nuova fabbrica con un hub scientifico e un impianto fotovoltaico che contribuirà a ridurre l’impatto ambientale e la bolletta elettrica. Per realizzarla accanto al quartier generale in città, il gruppo dal luglio scorso può contare sulla fiducia di Cassa depositi e prestiti per l’investimento che vale 60 milioni di finanziamenti agevolati. Due le direttive del piano. La prima, puntare sull’innovazione, l’altra riguarda l’energia. L’espansione avrà anche importanti ricadute occupazionali. Intercos è un marchio per addetti ai lavori, ma dietro alle grandi firme mondiali di rossetti o mascara spesso c’è un prodotto nato proprio fra le sue mura, in Brianza.

Bar.Cal.