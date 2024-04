Insulti No Vax contro i medici. Imbrattato il centro vaccinale

“Medici criminali assassini“, raid dei No Vax al centro vaccinale, a Lissone. La notte scorsa i vandali hanno imbrattato l’edificio in via don Minzoni con scritte a vernice rossa, una “firma“ inequivocabile, già comparsa diverse altre volte in Brianza. A condannare subito il gesto, l’Asst, proprietaria della struttura, "Sono vicino al personale - dice il direttore generale Carlo Tersalvi - non ci lasciamo intimorire da pochi facinorosi, anzi ribadiamo l’utilità della protezione con il vaccino da molte malattie. Ripuliremo al più presto". L’azienda ha sporto denuncia. Si allunga il numero di episodi all’apparenza con la stessa matrice: ad Arcore alla sede della Cgil, al cimitero di Busnago all’indomani della morte di Giada Pollara, l’adolescente che ebbe un malore a scuola e a Besana.