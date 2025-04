Infiltrazioni d’acqua nelle scuole di San Rocco

Persistono i problemi di infiltrazioni d’acqua alla scuola primaria Sant’Alessandro, mentre sono da giorni al buio le scuole di San Rocco del comprensivo Koinè in via Omero. A riportare i problemi in aula consiliare a Monza è stato il consigliere del Pd Pietro Zonca: "C’è una porta di sicurezza della scuola di Sant’Alessandro che è stata manomessa e non è più in squadra, quindi ci sono delle fessure aperte e quando piove entra acqua e tutto il pianerottolo si allaga. E nella nicchia esterna, dove sono presenti i collegamenti elettrici della scuola, c’è una parte dello sportello rotto, forse perché hanno ceduto le cerniere. Sta di fatto che è aperto ed è pericoloso, perché proprio sulla strada". "L’altra segnalazione riguarda le scuole nido e materna, l’elementare Omero e la media Pertini, dove le luci esterne sono spente - prosegue il consigliere -. Qui per la sicurezza occorre intervenire quanto prima".

A.S.