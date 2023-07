Incubo dal cielo "Boati tremendi Il tetto è volato"

di Cristina Bertolini

Alberi caduti e tetti scoperchiati in tutta Monza. Tra le zone più flagellate il quartiere Triante, dove da due palazzi di via Europa sono volate pesanti lamiere. È stato piuttosto impressionante, racconta Raffaella Cazzavillan, residente in via Europa 11: "verso le 14 il cielo si è oscurato. Eravamo in casa io e mia figlia di 9 anni. Abbiamo abbassato le tapparelle quando è cominciato a grandinare. Nel giro di pochi minuti abbiamo sentito boati tremendi, come di tuoni persistenti. Pensavo fosse del materiale rimasto fuori che sbatteva per il vento. Guardando attraverso le griglie della tapparella ho visto volare un’enorme lamiera bianca, trasportata da un forte vento. Noi abitiamo al secondo piano in un palazzo di sei. Mi immagino cosa sarà stato al sesto piano. Il vento, la pioggia e le lamiere che volavano: faceva davvero paura". Più tardi tutti i condomini si sono affacciati scoprendo che grandi strisce di lamiera che coprono due scale su tre erano volate in cortile. I residenti sono scesi in portineria per confrontarsi ed elaborare insieme il grosso spavento.

Subito sono stati avvisati l’amministratore e i vigili del fuoco, usciti celermente per constatare i danni che adesso dovranno essere quantificati. Ora restano più esposti gli appartamenti dell’ultimo piano, in cui ulteriore acqua piovana potrebbe trasudare danneggiando i soffitti degli appartamenti. Tetto parzialmente divelto anche in un condominio in via Ghisallo. Impressionanti le immagini di una porzione di tetto totalmente scoperchiato in via Cavallotti. Il quartiere è stato fortemente provato dai nubifragi di questi giorni: bloccata via Cavallotti da un albero caduto che ha danneggiato un’auto, come in via Monte Oliveto; via Calatafimi è bloccata da venerdì.

Il temporale di venerdì sera ha danneggiato una centralina della corrente lungo il canale Villoresi che fornisce energia elettrica a diversi condomini di Triante. "Venerdì sera - continua Raffaella Cazzavillan - è mancata la corrente in tutto il palazzo, per tutta la notte, dalle 22.30 e fino alle 15.30 del giorno successivo". Pazienza per la luce, ma chi aveva fatto provviste per chiudersi in casa in previsione del maltempo ha dovuto correre ai ripari perché il cibo non si avariasse. "Ho dovuto svuotare il frigo e portare tutto a casa di mia mamma - racconta la signora - in un’altra zona della città, dove la corrente veniva erogata regolarmente".