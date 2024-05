Inclusione e movimento. Meda apre le porte a sport e musica per disabili

Torna, dopo il grande successo della prima edizione, dal 12maggio a giugno, “INclusione INmovimento“. Un’occasione unica per sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale. Meda ospiterà un grande evento per parlare di inclusione, attraversando sport, musica e letteratura. La biblioteca allestirà una selezione di libri a tema inclusivo. Domenica 1° Memorial Alfredo Marson. Dalle 9.30 alle 16.30, il Palameda ospiterà il torneo di basket dedicato a ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale. Mercoledì 15 presentazione del libro “Volevo essere un supereroe ma il costume di wonder woman era finito“ di Sabrina Schillaci, editore Associazione culturale TraccePerLaMeta. La Sala Civica Radio alle 21 aprirà le porte per immergersi nell’atmosfera descritta attraverso le parole dell’autrice. Il libro è una sorta di diario dove si parla dei benefici dello sport o, meglio, dei poteri da supereroe che si conquistano praticandolo. Sabato 25 maggio atletica in festa con una giornata di aggregazione a tema sport per promuovere valori positivi, di condivisione, aggregazione e inclusione. L’evento si svolgerà presso la pista di atletica allo Stadio “Città di Meda“ dalle 14.30 alle 18.30. Sabato 1° giugno, in piazza della Chiesa, dalle 16.30 il DJ Set di DJ Funky animerà il pomeriggio grazie all’iniziativa Autpop Festival, ideata da Associazione Facciavista. Un’esperienza emozionante in cui DJ Funky affiancherà i ragazzi anche disabili che si vorranno cimentaresul palco. Alle 21 il concerto dell’Orchestra Sinfonica Esagramma al Santuario S. Crocifisso.

Sonia Ronconi