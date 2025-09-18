Grave incidente in monopattino nella notte Lissone: uomo trasportato d’urgenza in ospedale

Monza – Grave incidente stradale nella notte a Lissone. Un uomo in monopattino è rimasto coinvolto in un sinistro lungo viale della Repubblica intorno alle 3.30 di giovedì 18 settembre. L’incidente ha destato immediata preoccupazione per le condizioni del ferito, che sono apparse fin da subito critiche.

L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, la massima urgenza prevista dai protocolli di soccorso. Il personale sanitario intervenuto ha subito valutato la gravità della situazione, confermando la necessità di un trasporto d’urgenza in ospedale.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Presenta diversi traumi e le sue condizioni rimangono critiche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi utili a chiarire le cause e le modalità del sinistro.