Incidente a Limbiate, si ribalta e vola fuori strada: gravissimo un anziano di 76 anni

Un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito fuori strada con l’auto in via Giacomo Metteotti a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio intorno alle 16.30. Secondo le prime ricostruzioni il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato senza, fortunatamente, coinvolgere altre macchine.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica e hanno trovato l’anziano in arresto cardiocircolatorio: hanno effettuato le manovre di rianimazione mentre lo trasportavano in codice rosso – il più grave – all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Allertati anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello schianto. In base a quando riferito, è verosimile che il settantaseienne abbia avuto un malore e che, a causa di questo, abbia perso il controllo dell’auto.