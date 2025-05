Incidente fatale nel Varesotto, eseguita l’autopsia su Lorenzo Vismara

La sua morte, in un incidente stradale accaduto giovedì 1 maggio dopo le 18 a Gazzada Schianno (Varese), ha suscitato profondo cordoglio a Biassono, dove Lorenzo Vismara, 35 anni, risiedeva. Ieri è stata effettuata l’autopsia all’ospedale di Varese. Il pubblico ministero, la dottoressa Marialina Cataldo, ha disposto l’esame per confermare che il motociclista sia deceduto a causa dei gravissimi politraumi riportati nello schianto avvenuto sulla Provinciale 1, all’altezza del viadotto di attraversamento della’autostrada A8. Il sostituto procuratore ha già convalidato il sequestro dei mezzi a cui avevano proceduto i carabinieri di Azzate e ha iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale sia il guidatore della Dacia con cui, per cause che saranno oggetto dell’inchiesta, la moto Triumph di Vismara, che procedeva nella stessa direzione, è entrata in collisione, sia l’autista del pullman turistico che sopraggiungeva in senso contrario e che ha travolto il centauro.

Presente ieri alle operazioni come consulente tecnico per la parte offesa anche il medico legale Marco Scaglione, messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui, attraverso il consulente personale per la Lombardia Matteo Coradi, si sono affidati i familiari del 35enne, con la collaborazione dell’avvocato Ruggero Salomone del foro di Milano, per fare piena luce sui tragici fatti. I congiunti di Vismara auspicano che il pm voglia ordinare anche una consulenza tecnica cinematica per accertare esattamente la dinamica, le cause e tutte le responsabilità dell’incidente. Dopo l’autopsia, una volta rilasciato dall’autorità giudiziaria il nulla osta alla sepoltura, la famiglia di Lorenzo Vismara potrà fissare la data dei funerali.

Rosella Formenti