Maxi incidente sulla Statale 36, schianto tra due auto e un camion: ferita una bimba di 7 anni e traffico paralizzato

Traffico paralizzato lungo la Statale 36 Valassina a causa di un incidente che ha visto coinvolte cinque persone, tra le quali una bambina di soli sette anni. Lo schianto si è verificato mercoledì poco prima delle 17 sotto il ponte della Comasina, all’altezza di Verano Brianza, in direzione Milano, in provincia di Monza e Brianza.

Non è chiara, al momento, l’esatta dinamica dell’incidente. Oltre alla bambina sono state soccorse altre quattro persone, tra cui una donna di 41 anni che era in auto con la piccola ed è in gravi condizioni. Tutti sono stati portati in ospedale in codice rosso o giallo.

L'incidente è avvenuto sotto il ponte della Comasina della Statale 36

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi coordinati dall’Agenzia regionale di emergenza e urgenza: tre ambulanze della Croce bianca di Mariano, della Croce verde di Lissone e di Sos Lurago, oltre all’automedica e all'elisoccorso decollato da Milano. Sono accorse anche diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, giunte con un’autopompa, un carro soccorso (da Desio) e un carro fiamma mezzo attrezzato appositamente per incidenti stradali (da Lissone).

Per fare spazio alle operazioni di soccorso, il traffico si è completamente fermato, con una lunga coda di autoveicoli in continuo aumento. Un vero incubo per la circolazione: le auto in colonna dovevano fare passare li mezzi di soccorso c’era un vero delirio. Chi ha tentato di uscire ha trovato tutte le strade interne bloccate.