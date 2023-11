Incidente a Carate Brianza, resta grave il 13enne investito in bici

Sono gravi ma stazionarie le condizioni del tredicenne che ieri pomeriggio è stato coinvolto in un violento incidente mentre si trovava in sella alla sua bici in via Donizetti. Il ragazzino, ricoverato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, non sarebbe al momento in pericolo di vita ma è costantemente monitorato dai medici.

L’incidente è avvenuto verso le 17.30, il 13enne caratese è stato investito da una Dacia ed è stato sbalzato a parecchi metri di distanza. Nella caduta ha battuto violentemente la testa. Sia il tredicenne che l’automobilista abitano nelle vicinanze della via dov’è avvenuto l’incidente e probabilmente stavano rientrando a casa.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Seregno stanno indagando ricostruire l'accaduto e accertare le responsabilità. Un aiuto in tal senso potrebbe arrivare anche dai passanti che hanno assistito all’incidente. L’automobilista, oltre ad un grande spavento, non ha riportato ferite.