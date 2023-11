Carate Brianza, investito ragazzino di 13 anni in bici: è gravissimo

Carate Brianza, 18 novembre 2023 – Momenti di paura nel tardo pomeriggio in via Donizetti, a Carate Brianza. Un ragazzino di 13 anni era in sella alla sua bicicletta, quando è stato coinvolto in un grave incidente con un’automobile. Il 13enne avrebbe battuto violentemente la testa.

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre alla Polizia Locale di Carate e ai carabinieri della Compagnia di Seregno, sono giunte un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso partito da Milano. Le condizioni del giovane ciclista sono apparse sin da subito molto serie, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano per trasportare il ragazzo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Al momento, non è ancora chiara la dinamica esatta dell’incidente stradale. Si presume che a causa del violento impatto il minorenne abbia fatto un volo sino a finire sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sinistro sono accorsi, i carabinieri di Seregno e gli agenti della Polizia locale di Carate Brianza, intervenuti per i rilievi.