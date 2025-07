Laguna, lavori “senza fine”. Oltre 700 giorni di ritardo: "Soldi pubblici sperperati"

"La laguna della piscina Pia Grande di Monza ha stabilito un record: ben 730 giorni di ritardo su un progetto di appena 100 giorni di lavoro. La partenza dei lavori risale al 28 giugno 2023 e la data di completamento prevista, il 27 aprile 2024, è un ricordo lontano. Dopo un cambio di impresa, l’obiettivo sembra essere diventato un miraggio". Spara a zero Francesca Pontani, insegnante, ex consigliere comunale e militante del Partito Liberaldemocratico di Monza: "Riteniamo che i fondi pubblici, 412mila euro del Pnrr, debbano essere spesi con attenzione e responsabilità". Pontani si rivolge all’assessora allo Sport, Viviana Guidetti, chiedendo di rendere conto di quando assicurava che tutto sarebbe stato pronto entro l’estate 2024. "Quale programma lavori aveva in mano? - continua Pontani - La mancata vigilanza su questa opera è un chiaro esempio di come si possa sperperare il denaro pubblico". "I lavori sono quasi terminati - informa l’assessora Guidetti -, in fase di completamento il pavimento antitrauma e poi le docce. Seguirà il collaudo, il permesso dei vigili del fuoco e il parere della Commissione di vigilanza comunale. In vista di questi passaggi, mentre procedevano i lavori nella laguna, abbiamo provveduto a eseguire altri lavori all’interno: ristrutturazione dell’impianto elettrico, sostituzione delle porte per uscite di sicurezza. Mentre nella terrazza del bar abbiamo sostituito le piastrelle rotte, ristrutturato scale, parapetti e imbiancato". Dopo la rescissione del contratto con la prima azienda appaltatrice e i ritardi della seconda, l’assessora non si sbilancia più sui tempi, ma sicuramente entro l’estate l’opera dovrebbe essere completata. "Un nuovo cambio di appaltatore avrebbe comportato ulteriori ritardi. La priorità - sottolinea Guidetti - era non perdere i fondi del Pnrr". "È andata a vedere di persona lo stato dell’opera? - continua Pontani - La trasparenza e l’efficienza devono tornare a essere valori fondamentali per chi amministra la nostra città". Risponde per le rime l’assessora: "Ho seguito sempre molto da vicino i lavori alla Pia Grande, come negli altri cantieri che infatti hanno finito in tempo o anche prima come il Chiolo/Pioltelli. Questo è stato il più tormentato. Ora abbiamo anche sbloccato il cantiere della balconata e imbiancato la vasca idromassaggio. La struttura è tornata appetibile per possibili gestori che hanno manifestato interesse". In autunno partirà un’altro pacchetto di lavori, trascurati da anni, per circa 1,3 milioni, per cappotto esterno, tetto, palestra e spogliatoi fitness.