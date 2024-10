Crolla una parte del soffitto all’asilo Rodari a Bernareggio: “Servono verifiche urgenti”

Bernareggio (Monza), 18 ottobre 2024 – Un tonfo, paura, ma ferito all'asilo Rodari di Bernareggio, dove ha ceduto parte del soffitto in mattoni: per fortuna la copertura a pannelli ha salvato bambini e maestra. All’incidente, giovedì pomeriggio, è seguito un sopralluogo dei tecnici comunali sul fabbricato, realizzato nel 2009 come ampliamento: “Servono verifiche urgenti”, l’esito del primo controllo.

Nessuna sospensione del servizio, ma la chiusura della parte interessata dal crollo e una rimodulazione dell'orario per non lasciare le famiglie scoperte e al contempo garantire la sicurezza di tutti. Il sindaco Gianluca Piazza ha firmato l’ordinanza.