Incidente a Arcore, Marinella Malacrida non ce l’ha fatta: morta la donna finita sotto un camion mentre era in bici

Arcore (Monza e Brianza), 24 maggio 2025 – Non ce l’ha fatta Marinella Malacrida, la donna di 72 anni rimasta gravemente ferita la mattina di mercoledì 21 maggio in un incidente stradale ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. La pensionata mercoledì mattina è finita sotto a un camion mentre era in bicicletta in via Monte Rosa. L'incidente si è verificato a un incrocio, nelle vicinanze degli stabilimenti Rovagnati, intorno alle 10.30.

A causa dei gravi traumi subiti, la 72enne è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso ed è stata ricoverata in gravi condizioni al Niguarda di Milano. Dopo alcuni giorni di lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione oggi (sabato 21 maggio) è arrivata la tragica notizia del decesso.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, ma secondo quanto emerso da una prima ricostruzione pare che l'autista del mezzo pesante non si sia accorto della presenza della donna sulla carreggiata. Il punto sulla Provinciale è trafficatissimo. Si tratta dello stesso in cui nel 2021 perse la vita la lecchese Francesca Fumagalli, 31 anni, madre di due bambini piccoli. Anche per Marinella Malacrida l'impatto è stato fatale: troppo gravi le ferite riportate nello schianto.