Incendio nel cantiere. Scatta l’allarme tra i vicini

Un incendio in una palazzina in costruzione ha fatto scattare l’allarme ieri pomeriggio in via Emilio Borsa. Per cause ancora da accertare, le fiamme sono partite dal tetto dell’edificio. Velocemente si sono propagate nello scheletro di cemento, facendo alzare un denso fumo sulla zona. Appena i primi passanti si sono accorti, hanno allertato i pompieri che sono accorsi con numerose squadre del comando di Monza e Brianza. Moltissimi i residenti della zona che sono scesi e si sono fermati per assistere all’incendio e alle operazioni di spegnimento, piuttosto complesse, ma che per fortuna si sono concluse senza alcuna persona ferita né intossicata.