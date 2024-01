Incendio in un condominio di Macherio: evacuate dall’edificio 16 famiglie

Fiamme e paura alle 19.30, nel comune di Macherio in via Roma, dove squadre del Comando di Monza dei vigili del fuoco sono intervenute per un incendio di un appartamento all'interno di un condominio. L’edificio è stato evacuato e 16 famiglie sono state messe in sicurezza.

Non si segnalano feriti e una volta fatti i dovuti controlli i residenti sono potuti tornare all’interno delle proprie abitazioni. Sul posto sono giunte l'autopompa e il carro soccorso da Desio, l'autopompa da Carate Brianza e l'autoscala dalla sede centrale di Monza.