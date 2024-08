Incendio all’ex Museo dei carabinieri in disuso da tempo

L’edificio in via IV Novembre è ormai in disuso, ma una volta ci trovava posto la sede dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo che aveva provato d allestirci anche un museo dell’Arma.

Ieri alle 8 sono dovute intervenire le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco per un incendio di materiale vario, presente in un locale all’interno dell’ex museo. Sul posto le squadre hanno prontamente domato l’incendio senza che fossero provocati ulteriori danni alla struttura. In posto due autopompe, un autobotte, un’autoscala e un carro soccorso. Presenti anche le forze dell’ordine. Nessun ferito.

Da.Cr.