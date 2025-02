Si cerca per autofficina di Agrate Brianza 1 addetto al back e front office che si occupi di accoglienza clienti, gestione appuntamenti e agenda per riparazioni, tagliandi e tempi di consegna. Compilazione schede ordini di lavoro, pianificazione lavori, richiami clienti per manutenzioni,spiegazione dei lavori eseguiti e della fattura. Cv a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 30DEC2410.