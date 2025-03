Inaugurata la seconda casetta dell’acqua

Taglio del nastro per la seconda casetta dell’acqua ad Arcore, la prima è in via Edison. Il nuovo rubinetto self-service è tra via Cesare Battisti e via Carlo Bestetti. Presenti alla cerimonia anche gli alunni delle elementari del Santa Dorotea. Entro l’estate aprirà un terzo chiosco nella frazione Bruno. Il servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permette di prelevare naturale e frizzante a chilometro zero, gratis. Da novembre "per favorire un consumo responsabile" è stato introdotto un limite massimo giornaliero: 12 litri per tessera. Il badge è utilizzabile in tutti i chioschi BrianzAcque e può essere acquistato al costo di 3 euro in municipio.

Nel 2024, le casette dell’acqua in provincia hanno erogato complessivamente quasi 26 milioni di litri, evitando l’immissione nell’ambiente di circa 2.500 tonnellate di Co2 e consentendo un risparmio rispetto allo smaltimento di bottigliette di plastica pari a oltre 2 milioni di euro. Sul sito del gestore è possibile monitorare in tempo reale la composizione dell’acqua.

Bar.Cal.